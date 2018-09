"Lohndumping in der ambulanten Pflege hat ein Ende", sagt Spahn. Quelle: Jana Bauch/dpa

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will per Gesetz für eine bessere Bezahlung der Mitarbeiter ambulanter Krankenpflegedienste sorgen. Sie sollten künftig nach Tarif bezahlt werden, berichtete die Funke Mediengruppe. Dies sehe eine Gesetzesänderung vor, auf die sich die große Koalition geeinigt habe.



Spahn versucht derzeit, den Arbeitskräftemangel in der Pflege abzumildern. "Tarifbezahlung ist ein Weg von vielen, um den Pflegeberuf wieder attraktiver zu machen", sagte er.