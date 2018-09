US-Rapperin Cardi B. Archivbild Quelle: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Die amerikanische Rapperin Cardi B und ihr kanadischer Kollege Drake gehen mit je acht Nominierungen als Favoriten in das Rennen um die American Music Awards. Die Anwärter für die Musikpreise, die bei einer Gala am 9. Oktober in Los Angeles verliehen werden, sind verkündet worden.



In der Top-Sparte "Künstler des Jahres" treten Drake, Imagine Dragons, Post Malone, Ed Sheeran und Taylor Swift gegeneinander an. Im vorigen Jahr holte Bruno Mars die Auszeichnung als bester Künstler.