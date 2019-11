Neben Swift konnten noch Stars wie Billie Eilish, Shawn Mendes, Camila Cabello, Halsey und Post Malone Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Die 17 Jahre alte Eilish wurde unter anderem als beste Alternative-Rock-Künstlerin geehrt. "In dieser Kategorie einfach nur genannt zu werden, ist für mich schon unglaublich", sagte Eilish in ihrer Dankesrede. "Ich zittere am ganzen Körper." Sie war mit sechs Nominierungen in die Gala gegangen und gewann zwei Preise.