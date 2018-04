Die treibende Kraft bei der Korruptionsbekämpfung ist derzeit in fast allen Ländern die Justiz. Die Politik trägt im Allgemeinen wenig dazu bei, die allgegenwärtige Korruptionskultur zu zerschlagen. Im Gegenteil: Viele Regierungen bekämpfen die Ermittler sogar, weil sie ihre oft wichtigste Quelle für Wahlkampffinanzierung und persönliche Bereicherung in Gefahr sehen. In Lima wird es dennoch nicht an Lippenbekenntnissen fehlen, die sich entschieden für ein Ende von Käuflichkeit und Straflosigkeit einsetzen. Doch am Ende wird es auf die Wähler sowie auf mutige Richtern und Staatsanwälten ankommen, ob den Worten auch Taten folgen.