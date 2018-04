Amerika-Gipfel in Peru. Quelle: Carlos Lezama/Agentur Andina/dpa

Argentinien und Chile haben die amerikanischen Länder aufgerufen, die für den 20. Mai angesetzte Präsidentenwahl in Venezuela nicht anzuerkennen. Venezuela sei das extreme Beispiel für eine Gesellschaft, in der die Korruption außer Kontrolle geraten sei, hieß es auf dem Amerika-Gipfel in Lima.



An dem Gipfel nehmen 30 Staats- und Regierungschefs aus Nord-, Mittel- und Südamerika sowie der Karibik teil. Venezuelas Staatschef Maduro wurde ausgeschlossen. US-Präsident Trump hatte abgesagt.