Washington hat sich in den vergangenen Jahren nicht in russische Wahlen eingemischt, auch weil man Putin lange Zeit als Freund angesehen hat und keine Notwendigkeit sah zu intervenieren." Dov H. Levin

Eine der US-Institutionen, die seit mehr als 30 Jahren Demokratieförderung im Ausland betreiben, ist das National Democratic Institute. Das NDI betreibt Büros in mehr als 50 Ländern. Eines der vom NDI geförderten Programme ist die unabhängige Wahlüberwachungsorganisation "Golos" in Russland. "Das Ziel von Golos ist es aber nicht, Wahlmanipulation zu betreiben, sondern Probleme im Wahlsystem zu beseitigen und die russische Zivilgesellschaft zu stärken", versichert Melia. "Diese amerikanischen Bestrebungen, Wahlen zu stärken, sind nicht gleichzusetzen mit den russischen Anstrengungen, Wahlen zu manipulieren."



Auch Politikwissenschaftler Dov H. Levin glaubt nicht, dass die USA bei der aktuellen Wahl in Russland aktiv Wahlmanipulation betreiben. "Washington hat sich in den vergangenen Jahren nicht in russische Wahlen eingemischt, auch weil man Putin lange Zeit als Freund angesehen hat und keine Notwendigkeit sah zu intervenieren." Der ehemalige CIA-Agent William J. Daugherty ist sich dagegen nicht so sicher. "Ich vermute, da läuft heute immer noch vieles genauso wie früher."