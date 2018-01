... ist iranischer Schriftsteller. Er wurde 1956 in Teheran geboren und begann mit zwölf Jahren, Geschichten zu schreiben. Später studierte er Elektrotechnik. Er zählt zu den bekanntesten zeitgenössischen Schriftstellern im Iran. Cheheltan nahm am Iran/Irak-Krieg als Wehrdienstleistender teil. Bislang sind sechs Romane und fünf Erzählbände in Iran erschienen, jeweils zensiert. In Deutschland wurde er mit "Teheran, Revolutionsstraße" (2009) berühmt. Teheran spielt eine wichtige Rolle im Werk von Cheheltan, immer wieder porträtiert er diesen maßlos anwachsenden Moloch, an dem sich die letzten hundert Jahre der wechselvollen iranischen Geschichte in unzähligen Zeugnissen ablesen lassen. Deutschen Lesern ist Cheheltan durch die scharfsichtigen und ebenso scharfzüngigen Feuilletons zur Lage im Iran bekannt, die seit 2004 in der Frankfurter Allgemeinen und in der Süddeutschen Zeitung erscheinen. Seit 2001 ist Cheheltan Mitglied im Vorstand des Iranischen Schriftstellerverbands. Sein Buch "Teheran 1979" erscheint im Frühjahr 2018.

Bildquelle: dpa