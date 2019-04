EU-Kommissionsvize Frans Timmermans warnt Rumänien. Archivbild

Die EU-Kommission hat Rumänien mit Konsequenzen gedroht, sollte die Regierung in Bukarest an ihrer Justizreform festhalten. Wenn "de facto" in Rumänien eine Straffreiheit für Politiker geschaffen werde, die wegen Korruption verurteilt wurden, werde die Kommission "hart" reagieren, sagte Kommissionsvize Frans Timmermans in Brüssel.



Die Kommission werde dann "alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel" einsetzen. Es seien "konkrete Maßnahmen seitens Rumäniens erforderlich", forderte er.