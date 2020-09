Das Rettungsschiff «Open Arms». Symbolbild

Quelle: Friedrich Bungert/SeaWatch/dpa

Amnesty International beklagt eine zunehmende Kriminalisierung von Flüchtlingshelfern in europäischen Ländern. Sie seien vermehrt "unbegründeten Strafverfahren, Einschüchterungen und Verleumdungskampagnen ausgesetzt", heißt es in einem Bericht mit dem Titel "Bestraftes Mitgefühl: Solidarität unter Beschuss in der Festung Europa".



Die Justizbehörden der acht untersuchten europäischen Länder "missbrauchten" Gesetze gegen Menschenschmuggel und Terrorismus.