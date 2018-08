Vielerorts wurde für die Taner Kilics Freilassung demonstriert. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Der seit mehr als einem Jahr in der Türkei inhaftierte Amnesty-Ehrenvorsitzende, Taner Kilic, soll aus der Haft entlassen werden. Ein Gericht in Istanbul ordnete Kilics Freilassung aus der Untersuchungshaft im westtürkischen Izmir an. Das bestätigte der Türkeiexperte von Amnesty International, Andrew Gardner.



Gegen Kilic und zehn weitere Menschenrechtler läuft in Istanbul ein Verfahren wegen Terrorvorwürfen. Darunter auch gegen den Deutschen Peter Steudtner und den Schweden Ali Gharavi.