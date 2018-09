Sie gehören zu jenen Kräften, die mit dazu beigetragen haben, dass Venezuela inzwischen das gefährlichste Land Südamerikas geworden ist. Ein in dieser Woche veröffentlichter Bericht von Amnesty International wirft ein Schlaglicht auf die Situation in Venezuela. "Die Behörden scheitern nicht nur dabei, für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Sie setzen zudem repressive Maßnahmen mit militärischen Mittel ein, um angeblich Straftaten zu bekämpfen. Dadurch kam es zwischen 2015 und Juni 2017 zu mehr als 8.200 außergerichtlichen Hinrichtungen", teilte Amnesty in dieser Woche mit. Der Bericht "This is no way to live: Public security and the right to life in Venezuela" soll aufzeigen, welche Verantwortung der venezolanische Staat für die Verletzung des Rechts auf Leben und der körperlichen Integrität trägt.