Amnesty International klagt die EU an. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Amnesty International wirft EU-Staaten vor, Misshandlungen und Ausbeutung von Migranten in Libyen zu fördern. Europäische Regierungen unterstützten das libysche Innenministerium und die Küstenwache dabei, Menschen in Haftzentren zu bringen, erklärte die Menschenrechtsorganisation in einem Bericht.



Dort würden diese systematisch misshandelt und erpresst, klagte Greenpeace in dem Bericht. Damit machten sich die Mitgliedsstaaten wissentlich zu Komplizen eines kriminellen Systems.