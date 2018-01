Die Prinzeninseln im Marmarameer vor der Küste Istanbuls sind ein angenehmer Rückzugsort von der Millionenmetropole. Dort sind keine Autos erlaubt, es lässt sich in Ruhe arbeiten. In einem Hotel auf Büyükada, der größten der Inseln, kamen kürzlich zehn

Menschenrechtler zu einem Treffen zusammen, das Amnesty International als Routine-Workshop beschreibt. Doch am 5. Juli stürmte die türkische Polizei die Versammlung. In der Nacht zu Dienstag verhängte ein Richter in Istanbul nun Untersuchungshaft gegen sechs der zehn Menschenrechtler.