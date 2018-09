Deniz Yücel sitzt seit einem Jahr ohne Anklage im Gefängnis. Quelle: Can Merey/dpa

Ein Jahr nach der Inhaftierung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei nehmen die Kritik an den türkischen Behörden und die Forderungen nach Konsequenzen zu. Amnesty International nannte die Inhaftierung Yücels ohne Anklage einen Verstoß gegen die Menschenrechte.



Yücel war an diesem Mittwoch vor einem Jahr in Istanbul festgenommen worden. Kurz darauf musste er wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft. Bis heute hat die Staatsanwaltschaft keine Anklageschrift vorgelegt.