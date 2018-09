Fünf lateinamerikanische Länder sowie Kanada haben nun angekündigt den Internationalen Gerichtshof in Den Haag anzurufen. Sie werfen Maduro Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Argentinien, Peru, Kolumbien, Chile und Paraguay stehen hinter dem Vorstoß, der den diplomatischen Druck auf Venezuela erhöhen soll. Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, unterstützt diese Initiative.



Der Schritt zeige die wachsende Besorgnis unter anderen Ländern mit Blick auf die katastrophale Menschenrechtslage in Venezuela, sagte der Lateinamerika-Direktor von Human Rights Watch, Jose Miguel Vivanco, in einer ersten Reaktion auf das gemeinsame Vorgehen der sechs Länder. Mit der Anfrage an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag würden die Regierungen deutlich machen, dass es ein Versagen der Justiz in Venezuela gäbe.