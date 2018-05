"Schüler und Lehrer sind in Sicherheit", twitterte die Polizei. Quelle: Christoph Reichwein/dpa

Wegen eines Amokalarms hat die Polizei am Mittwoch eine Berufsschule in Duisburg geräumt. Eine Schülerin habe sich bei einer Lehrerin gemeldet und angeben, sie habe auf dem Schulgelände einen mit Pistolen bewaffneten Mann gesehen, teilte die Polizei mit. Spezialeinsatzkräfte der Polizei wurden alarmiert.



Bei der Durchsuchung der Schule sei aber kein Verdächtiger gefunden worden. Am Abend gab die Polizei Entwarnung. Es gebe bislang keine Hinweise auf eine Gewalttat.