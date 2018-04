Vor dem Kiepenkerl in Münster wird getrauert. Quelle: Guido Kirchner/dpa

Der Amokfahrer von Münster besaß keinen eigenen Waffenschein, als er sich nach der blutigen Tat in seinem Wagen erschoss. "Er hatte keinen Waffenschein. Es war keine ordnungsgemäß erworbene Waffe", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dem Sender WDR 5. Der Mann hatte keine Waffenbesitzkarte.



Nach der Amokfahrt mit insgesamt drei Toten in Münster hatte sich der 48-jährige Fahrer in seinem Wagen das Leben genommen.