Rettungskräfte bringen eine verletzte Person in Sicherheit.

Quelle: Wason Wanichakorn/AP/dpa

Nach einem Amoklauf in Thailand ist der Schütze von Sicherheitskräften erschossen worden. Das bestätigte die Polizei am Morgen. Zuvor hatte der Soldat mindestens 20 Menschen getötet, viele davon in einem Einkaufszentrum in der Provinz Nakhon Ratchasima.



Laut thailändischen Medien soll der Amoklauf auf dem nahe gelegenen Militärstützpunkt Surathampithak begonnen haben. Demnach stahl der Soldat dort Waffen und Munition und tötete zunächst seinen Vorgesetzten und weitere Militärangehörige.