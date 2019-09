Mehr als 100 Millionen Spieler weltweit: "League of Legends"

Quelle: Paul Zinken/dpa

Ein 13-Jähriger aus Bayern hat mit einer Amokdrohung gegen die Entwicklerfirma des Computerspiels "League of Legends" in den USA das FBI auf den Plan gerufen. "Der Bursche" habe in einem Chat "sehr konkret einen Amoklauf im Studio der Firma angekündigt", sagte ein Polizeisprecher in Haßfurt.



Bei einem Gespräch zusammen mit dessen Eltern kam heraus: "Das Ganze war von ihm als Scherz gedacht." Er habe sich einsichtig gezeigt. Die Staatsanwaltschaft habe deswegen und im Hinblick auf das Alter des Jungen das Verfahren eingestellt.