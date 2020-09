Der Amokläufer soll dieses Gewehr benutzt haben.

Quelle: ---/XinHua/dpa

Ein Soldat hat bei einem Amoklauf in Thailand mindestens 17 Menschen getötet, meldet das nationale Notlagezentrum. Sicherheitskräfte bemühen sich laut Militär um die Festnahme des Schützen, der in einem Einkaufszentrum Geiseln genommen haben soll. Das Tatmotiv sei noch unklar.



Die meisten Toten habe es in dem Einkaufszentrum in der Provinz Nakhon Ratchasima gegeben. Laut Medien begann der Amoklauf auf einem Militärstützpunkt. Dort habe der Mann seinen Vorgesetzten und weitere Militärangehörige getötet.