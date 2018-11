SPD, Grüne und FDP in Hessen sprechen über ein Ampelbündnis.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Fünf Stunden lang haben Spitzenpolitiker von Grünen, SPD und FDP in Hessen in Frankfurt in einem ersten Sondierungsgespräch ein mögliches Ampelbündnis erörtert. "Konzentriert" und "intensiv" sei darüber gesprochen worden, hieß es anschließend. Gesprächsbedarf sahen alle drei Parteien auch weiterhin.



Das offizielle Endergebnis vom 28. Oktober soll am Freitag bekannt gemacht werden. Möglicherweise verschieben sich dann noch die Mehrheitsverhältnisse aus dem vorläufigen Endergebnis.