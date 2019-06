Otto Waalkes unter der ersten Otto-Ampel in Emden.

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Ehre im alltäglichen Verkehr: Otto Waalkes hat in seiner Heimatstadt Emden seine eigenen Ampeln in Betrieb genommen. In bekannter Otto-Manier bestieg der 70-Jährige ein kleines Podest und enthüllte vor rund 500 Zuschauern eines der Lichtsignale, das ihn in seiner berühmten Hüpfpose zeigt.



"Otto hat in Emden einfach Vorfahrt", sagte Oberbürgermeister Bernd Bornemann. Er freue sich, dass der berühmteste Sohn der ostfriesischen Stadt nun auch im Straßenbild Wertschätzung erfährt.