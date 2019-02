Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Untersuchungsausschuss zum Weihnachtsmarkt-Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz will einen Bekannten des Attentäters Anis Amri als Zeugen vernehmen. Der Tunesier Bilal B.A. hatte im Dezember 2016 wenige Stunden vor dem Anschlag Kontakt mit Amri. Im Februar darauf war er nach Tunesien abgeschoben worden.



Offen ist noch, ob der Zeuge in Berlin oder im Ausland vernommen werden soll. Innenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte an, die umstrittene Abschiebung des Mannes prüfen zu lassen.