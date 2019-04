heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Mit einer einstweiligen Verfügung haben Anwohner die Errichtung eines Holocaust-Monuments in Amsterdam vorerst verhindert. Gerade in einer Zeit von zunehmendem Antisemitismus und Rassismus dürfe die Judenverfolgung nicht vergessen werden, sagte Star-Architekt Daniel Libeskind.



Libeskind hatte das "Namen-Monument" im Auftrag des niederländischen Auschwitz-Komitees entworfen. Es soll aus 102.000 Backsteinen errichtet werden. Auf jedem Stein soll der Name eines Opfers stehen.