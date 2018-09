Polizisten richten ihre Waffen auf den jungen Mann. Archivbild Quelle: Uncredited/Tdwholesale/dpa

Ein 19 Jahre alter Afghane, der zwei US-Touristen im Hauptbahnhof von Amsterdam niedergestochen und schwer verletzt hat, bleibt weiter in Untersuchungshaft. Dies hat ein Richter in Amsterdam angeordnet. Der Afghane, der in Rheinland-Pfalz als Asylbewerber lebte, war noch im Bahnhof bei einem Fluchtversuch von Polizisten mit Schüssen gestoppt worden. Die Kugeln trafen ihn im Unterleib.



Der Untersuchungsrichter entschied nun, es gebe ausreichend Gründe, um den Mann weiterhin in Haft zu halten.