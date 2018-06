Vor allem in den Städten steigen die Immobilienpreise. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Der Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland wird sich nach Einschätzung der amtlichen Gutachterausschüsse fortsetzen. Im vergangenen Jahr hätten Käufer rund 237,5 Milliarden Euro für Wohnimmobilien, andere Gebäude und Bauflächen ausgegeben. Das seien etwa 25 Prozent mehr gewesen als 2014, teilte der Arbeitskreis der Gutachterausschüsse in Berlin mit.



Eine Trendumkehr sei "nicht in Sicht", sagte die Vorsitzende Anja Diers. Die Umsätze stiegen vor allem in städtischen Regionen.