Das Geld habe mithin keinen Preis mehr und einen nur noch schwer einschätzbaren Wert, so eine Reihe führender Ökonomen und ehemaliger Notenbanker in einem jüngst veröffentlichten Memorandum. Die EZB habe in den Jahren nach der Eurokrise ab 2008 zur höchsten Staatsverschuldung Europas in Friedenszeiten beigetragen: 1,4 Billionen Euro hätten die Zinsersparnisse der Staaten betragen, während die Sparer fast so viel eingebüßt hätten. Zudem seien Milliarden in Immobilien und andere Vermögenswerte geleitet worden und erzeugten dort Inflation, die aber nicht gemessen werde, so die Autoren.