US-Präsident Donald Trump.

Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will das bevorstehende Amtsenthebungsverfahren im Senat gegen ihn so schnell wie möglich beginnen lassen. "Ich will eine sofortige Verhandlung!", schrieb der Republikaner auf Twitter.



Trump geht damit als dritter Präsident in die Geschichte der Vereinigten Staaten ein, der sich einem solchen Verfahren stellen muss. Es geht um Machtmissbrauch und Behinderungen der Ermittlungen in der Ukraine-Affäre. Im Senat wird das Verfahren im kommenden US-Wahljahr entschieden werden.