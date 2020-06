Plädoyers gegen Trump gehen weiter

Adam Schiff spricht im US-Senat.

Quelle: Uncredited/Senate Television/AP/dpa

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump gehört die Bühne im Senat den zweiten Tag in Folge den Anklagevertretern. Die sogenannten Impeachment-Manager werden in der Sitzung heute erneut versuchen, die Senatoren von der Stichhaltigkeit ihrer Vorwürfe gegen Trump zu überzeugen.



Zum Auftakt der Plädoyers hatte der Leiter der Anklagevertreter des Repräsentantenhauses, der Demokrat Adam Schiff, an das Gewissen der Senatoren appelliert und sie zu Unvoreingenommenheit aufgerufen.