US-Präsident Donald Trump. Archivbild

Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump wirft den Demokraten vor, ihre Eröffnungsplädoyers im Amtsenthebungsverfahren gegen ihn künstlich in die Länge zu ziehen. Damit wolle das Team seine eigenen Verteidiger wohl zwingen, am Samstag - dem "Tal des Todes im Fernsehen" - mit ihrer Präsentation zu beginnen, twitterte Trump. Das Verfahren wird in den USA live im TV übertragen.



Die Demokraten beschuldigen Trump, den ukrainischen Präsidenten zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden gedrängt zu haben.