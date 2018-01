Während May auf einen personalisierten Wahlkampf in abgeschotteten Veranstaltungsorten mit ausgewählter Presse setzt, riecht die Labour-Partei ihre Chance. Ihr Herausforderer Jeremy Corbyn geht soziale Themen an. Schluss mit dem Sparprogramm der Tories, mehr Geld für den öffentlichen Sektor, Abschaffung der Studiengebühren. Der nächste Akt: May verweigert die Teilnahme an TV-Debatten und schafft so mehr Öffentlichkeit für ihren Gegner. Der Vorsprung schrumpft. May verheddert sich in Widersprüchen. Und als wäre der Wahlkampf nicht schon schwierig genug, sieht sich das Land plötzlich einer Welle von Terrorattacken ausgesetzt. Menschen sterben in Manchester und London, der Wahlkampf wird zeitweise ausgesetzt. Und der Terror bringt plötzlich ein neues Thema auf die Tagesordnung: Innere Sicherheit. Wieder kann May nicht punkten, sie wird von ihrer Vergangenheit als Innenministerin eingeholt.