Nach 13 Jahren ist die gefragte Doppelgängerin ein wenig amtsmüde geworden. Das passt: Am Freitag gibt Angela Merkel nach 18 Jahren den CDU-Vorsitz auf. "Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, können wir dann zum Ende ihrer Kanzlerschaft 2021 gemeinsam in den Ruhestand gehen", sagt die 61-Jährige. Sie sitzt bei einer Tasse Kaffee in einer Wohnung am Stadtrand von Attendorn im Sauerland. Vor sich ausgebreitet liegen Fotos und weitere Erinnerungen an das, was sie "die große Abenteuerreise ihres Lebens" nennt.