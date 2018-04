Absperrband vor dem Weißen Haus in Washington. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Ein Mann hat sich vor dem Weißen Haus in Washington durch Schüsse selbst getötet. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Laut "Washington Post" schilderte ein Augenzeuge, dass der Mann allein in einer Menge von mehr als 100 Menschen am Zaun des Geländes gestanden habe, als rasch hintereinander zwei Schüsse gefallen seien.



Anschließend sei der Mann zu Boden gesunken. US-Präsident Donald Trump und seine Familie befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Weißen Haus.