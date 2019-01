«Intelligence and Security Studies» heißt der neue Studiengang.

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Am Montag ist der erste deutsche Masterstudiengang für Geheimdienste - unter dem Titel "Intelligence and Security Studies" (MISS) - an der Bundeswehr-Universität in Neubiberg und der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Haar gestartet.



Ziel des Studiengangs sei die Verknüpfung von nachrichtendienstlichen und sicherheitsbezogenen Aspekten. Dementsprechend können nun Mitarbeiter der Nachrichtendienste mit Soldaten des militärischen Nachrichtenwesens ausgebildet werden.