Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Zwei Obdachlose sind in Berlin von einem Unbekannten mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet worden. Die Männer erlitten bei der Attacke an einem S-Bahnhof schwere Brandverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch ihr Besitz wurde angezündet.



Wie "Bild" und "B.Z." berichteten, kamen Passanten mit einem Feuerlöscher aus dem benachbarten Imbiss zu Hilfe und löschten. Die Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt.