Johnson bei der Essensausgabe in Estland.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat bei einem Besuch in Estland Weihnachtsessen an die dort stationierten britischen Nato-Truppen ausgegeben. Mit einer roten Schürze bekleidet verteilte er Truthahnbraten und Yorkshire-Pudding - eine Gebäckbeilage zu Fleisch - an die Soldaten.



Dazu stand Johnson hinter der Essensausgabe in der Truppenküche des Militärstützpunktes Tapa, wie die BBC und estnische Medien berichteten. Auf dem Stützpunkt in Tapa sind rund 850 britische Soldaten im Nato-Einsatz.