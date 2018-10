Erneut verdächtiges Paket in den USA entdeckt. Archivbild Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

In den USA ist erneut ein an den Sender CNN adressiertes Paket entdeckt worden, bei dem es sich um eine Briefbombe handeln könnte. Es sei in Atlanta abgefangen worden, teilte der Sender mit.



Heute sollte ein im Zusammenhang mit der Serie von Briefbomben inhaftierter Mann erstmals vor einem Bundesgericht in Miami erscheinen. Er war wegen des Verdachts festgenommen worden, mindestens 14 Briefbomben an CNN sowie Kritiker des republikanischen Präsidenten Donald Trump geschickt zu haben.