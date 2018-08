Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat dem Verfassungsschutz 2017 deutlich mehr Hinweise gegeben als in den Jahren zuvor. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion übermittelte das BAMF im Jahr 2017 Informationen zu 10.597 Asylbewerbern an das Bundesamt für Verfassungsschutz.



2016 erhielt der Inlandsnachrichtendienst Daten zu 2.418 Antragstellern. 2015 wurde der Verfassungsschutz nur in 571 Fällen informiert.