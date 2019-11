Greenpeace-Klimaprotest an CDU-Bundesgeschäftsstelle.

Quelle: Paul Zinken/dpa

CDU mal ohne C: An der Berliner Parteizentrale der Christdemokraten fehlte heute ein Teil des großen Logos. Greenpeace-Aktivisten hätten den großen roten Buchstaben im Konrad-Adenauer-Haus entfernt.



Das verbleibende "DU" wurde mit einem Banner ergänzt. Damit stand an der Glasfassade im Stil der zehn Gebote: "Du sollst das Klima schützen". Mit der Aktion solle gegen die "desaströse Klimapolitik" der Partei protestiert werden, teilte Greenpeace mit. Die CDU müsse "zum C in ihrem Namen stehen".