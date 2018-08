Arbeit statt Urlaub: Macron (r.) und May. Quelle: Sebastien Nogier/EPA POOL/AP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die britische Premierministerin Theresa May empfangen, um über den britischen EU-Austritt zu sprechen. Fernsehbilder zeigten die beiden Politiker im Garten der Sommerresidenz des Präsidenten am Mittelmeer.



Das Treffen an der Riviera stieß auf Kritik: Der Europapolitiker Elmar Brok (CDU) nannte es "nicht hilfreich". Die Briten versuchten mit bilateralen Gesprächen immer wieder, Sonderdeals mit Einzelstaaten auszuhandeln, sagte Brok im SWR.