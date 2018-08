Israel hatte die Lieferungen von Treibstoff nach Gaza gestoppt. Quelle: Wissam Nassar/dpa

Israel will den einzigen Warenübergang in den Gazastreifen wieder teilweise öffnen. Von Dienstagmittag an dürften Treibstoff, Gas, Lebensmittel und Medikamente in den Küstenstreifen transportiert werden, ließ Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman mitteilen.



Israel hatte den Übergang Kerem Schalom am 9. Juli wegen Attacken aus dem Gazastreifen geschlossen. Der Übergang werde noch nicht komplett geöffnet, weil die Hamas Angriffe auf Israel nicht vollständig gestoppt habe.