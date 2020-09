Österreichs Kanzler Kurz informiert über die Ausbreitung des Coronavirus

Quelle: dpa

Im Kampf gegen das neue Coronavirus will Österreich an der Grenze zu Italien punktuell Gesundheitschecks durchführen, wenn Menschen sie überqueren. Reisende, die aus Südkorea, dem Iran und Teilen Chinas in die Alpenrepublik wollen, müssen mit einer ärztlichen Bestätigung nachweisen, dass sie nicht mit dem neuen Coronavirus infiziert sind.



"Unser Ziel ist, eine Ausbreitung bestmöglich einzudämmen, die Ausbreitung zu verlangsamen und so Zeit zu gewinnen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz.