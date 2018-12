Viele Umweltexperten und Politiker plädieren seit langem für höhere Preise für jene Brennstoffe, die den Klimawandel verursachen, also Benzin, Diesel, Kohle und Erdgas.

Quelle: dpa

Die "Gelbwesten" in Frankreich bereiten Grünen weltweit Kopfzerbrechen. Die größten Proteste in Paris seit Jahrzehnten wurden angefacht von einer geplanten Steuererhöhung auf Benzin und Diesel - die Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch schließlich außer Kraft setzte. Doch höhere Steuern auf Treibstoff sind genau das, was internationale Klimadiplomaten, die sich in dieser Woche zum UN-Gipfel in Polen treffen, für dringend nötig halten. Denn so sollen die Welt von fossilen Brennstoffen entwöhnt und der Klimawandel gebremst werden.