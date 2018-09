Hochwasser der Donau in Straubing. Quelle: Armin Weigel/dpa

In Nordrhein-Westfalen sind die Pegelstände am Rhein zum Sonntag weiter angestiegen. Auch an der Mosel, der Saar und entlang der Donau in Bayern bleibt die Hochwasserlage am Sonntag kritisch. Die besonders betroffenen Rhein-Metropolen in Nordrhein-Westfalen sehen sich trotz angespannter Lage für den Höhepunkt des Hochwassers gerüstet.



Zumindest ist Entspannung in Sicht. Mit dem Dauerregen der vergangenen Tage dürfte es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vorbei sein.