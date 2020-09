Ein Flugzeug steht am Flughafen Hannover. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Das Angebot an Flugreisen wird in diesem Sommer schmaler als 2019. Fluggesellschaften haben vor allem Flüge in die Karibik, nach Asien und in die Türkei gestrichen, wie aus einer Flugplanstudie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) hervorgeht. Mehr Flüge gibt es hingegen in die USA, ans Schwarze Meer und nach Griechenland.



"Der Ferienflieger-Markt 2020 ist größtenteils von Stagnation und Schrumpfung geprägt", erklärte DLR-Experte Peter Berster laut Mitteilung. Untersucht wurde der Flugplan für den Monat Juli.