In Deutschland studieren mehr Menschen als je zuvor.

An den deutschen Hochschulen waren noch nie so viele Studierende eingeschrieben wie im laufenden Wintersemester. Fast 2,85 Millionen Menschen studieren derzeit an einer Universität oder einer anderen Hochschule, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das sind etwa 40.800 Studenten oder 1,5 Prozent mehr als vor einem Jahr.



Damit gibt es seit dem Wintersemester 2008/2009 jedes Jahr mehr Studierende. Die Zahl der Studienanfänger war allerdings leicht rückläufig. Sie sank um 0,3 Prozent.