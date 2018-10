Ost-Kohleländer mit Forderungen an Kohlekommission. Archivbild Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Die drei Ministerpräsidenten der ostdeutschen Kohleländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg stellen heute ihre Erwartungen an die Kommission für den Kohleausstieg vor. Michael Kretschmer, Reiner Haseloff und Dietmar Woidke dürften in Berlin auf ausreichend finanzielle Unterstützung pochen.



Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission berät derzeit über den Ausstieg aus der Kohleverstromung. An der Kohle hängen tausende Jobs im Bergbau, in Kraftwerken und bei Zulieferbetrieben.