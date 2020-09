Österreich verschärft sein Lkw-Fahrverbot ab 2020. Archivbild.

Auf der Inntal- und der Brennerautobahn in Österreich gilt von Anfang Januar bis Mitte März 2020 für Lkw im Transitverkehr an Samstagen bereits ab 7:00 Uhr ein Fahrverbot. Damit soll die äußerst stark frequentierte Transitstrecke zwischen Deutschland und Italien an den üblicherweise starken Reisetagen entlastet werden.



Die Regelung gilt ab dem 4. Januar an insgesamt elf Samstagen bis einschließlich 14. März. Von dem Verbot ausgenommen sind Transporter mit einem Ziel in Tirol.