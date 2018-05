Dekontaminationsarbeitenin Fukushima Daiichi. Quelle: kyodo/dpa

Eine radioaktiv verstrahlte Stadt nahe der Atomruine in Fukushima soll nach dem Willen der japanischen Regierung wieder bewohnbar gemacht werden. Am Montag begannen die Arbeiten zur Dekontaminierung in Futaba in unmittelbarer Nähe des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi.



Nach dem Willen des Staates solle der derzeit noch immer evakuierte Ort im Frühjahr 2022 wieder bewohnbar werden, meldete die Nachrichtenagentur Kyodo. In Futaba wurden rund 555 Hektar zur Sonder-Wiederaufbauzone erklärt.