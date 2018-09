Palästinenser protestieren im südlichen Gazastreifen. Quelle: Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze ist nach palästinensischen Angaben ein Mensch erschossen worden. Weitere 312 Palästinenser seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Davon seien 54 von Schüssen getroffen worden.



Nach Angaben der israelischen Armee hatten sich mehr als 10.000 Palästinenser am Grenzzaun versammelt. Nachdem ein Soldat leicht verletzt worden sei, habe die israelische Luftwaffe mehrere Angriffe geflogen.